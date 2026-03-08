Thun-Verbano Ti-Press

Unihockey: il Verbano non è riuscito a firmare l'impresa nella decisiva gara-5 dei quarti con il Thun, miglior squadra della regular season.

In terra bernese, tutto si è deciso nell'ultimo periodo, in cui i padroni di casa hanno firmato le due reti che hanno ribaltato il punteggio sul 4-3 in loro favore.

Per quanto riguarda la pallanuoto, i Lugano Sharks hanno festeggiato un doppio successo casalingo nel massimo campionato. Oggi i ticinesi hanno superato il San Gallo per 15-13, mentre ieri la squadra di Del Galdo ha avuto vita più facile e ha sconfitto 15-7 il Basilea. Dopo 9 partite i sottocenerini sono quinti in classifica con 9 punti.