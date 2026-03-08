  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Unihockey, Verbano eliminato in gara-5

Swisstxt

8.3.2026 - 20:57

Thun-Verbano
Thun-Verbano
Ti-Press

Unihockey: il Verbano non è riuscito a firmare l'impresa nella decisiva gara-5 dei quarti con il Thun, miglior squadra della regular season.

SwissTXT

08.03.2026, 20:57

08.03.2026, 21:13

In terra bernese, tutto si è deciso nell'ultimo periodo, in cui i padroni di casa hanno firmato le due reti che hanno ribaltato il punteggio sul 4-3 in loro favore.

Per quanto riguarda la pallanuoto, i Lugano Sharks hanno festeggiato un doppio successo casalingo nel massimo campionato. Oggi i ticinesi hanno superato il San Gallo per 15-13, mentre ieri la squadra di Del Galdo ha avuto vita più facile e ha sconfitto 15-7 il Basilea. Dopo 9 partite i sottocenerini sono quinti in classifica con 9 punti.

I più letti

L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
I risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali
In un video Putin tossisce e si schiarisce la voce più volte, che succede?

Video correlati

GC – Lausanne-Sport 2:3

GC – Lausanne-Sport 2:3

Super League | 29° turno | stagione 25/26

08.03.2026

YB – Thun 1:2

YB – Thun 1:2

Super League | 29° turno | stagione 25/26

08.03.2026

Yverdon – Stade-Lausanne 0:2

Yverdon – Stade-Lausanne 0:2

Challenge League | 25° turno | stagione 25/26

08.03.2026

GC – Lausanne-Sport 2:3

GC – Lausanne-Sport 2:3

YB – Thun 1:2

YB – Thun 1:2

Yverdon – Stade-Lausanne 0:2

Yverdon – Stade-Lausanne 0:2

Più video

Altre notizie

Ciclismo. La prima tappa della Parigi-Nizza  è stata conquistata da Luke Lamperti

CiclismoLa prima tappa della Parigi-Nizza  è stata conquistata da Luke Lamperti

Sci alpinismo. Oro per lo svizzero Rémi Bonnet agli Europei in Azerbaigian

Sci alpinismoOro per lo svizzero Rémi Bonnet agli Europei in Azerbaigian

Unihockey. Il Ticino Unihockey batte il Friborgo e accede alla semifinale

UnihockeyIl Ticino Unihockey batte il Friborgo e accede alla semifinale