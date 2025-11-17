  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Beach volley Vergé-Dépré ai sedicesimi da prime nei Mondiali di Adelaide

Swisstxt

17.11.2025 - 15:57

Anouk e Zoé Vergé-Dépré
Anouk e Zoé Vergé-Dépré
KEY

Chiusa la fase a gironi, le cinque coppie elvetiche impegnate ai Mondiali di Adelaide possono stilare un bilancio globale più che positivo.

SwissTXT

17.11.2025, 15:57

17.11.2025, 15:59

Per ben quattro di esse, i sedicesimi sono già realtà. In campo femminile, Anouk e Zoé Vergé-Dépré hanno blindato il primo posto del girone J sopravanzando per 2-0 (21-17 22-20) il duo Klinger/Klinger; assieme a loro, tra le migliori terze, avanti anche Kernen/Niederhauser.

Fra gli uomini, invece, Haussener/Friedli e Krattiger/Dillier hanno ottenuto il pass in qualità di secondi dei propri gironi, mentre per Heidrich e Jordan ci sono i playoff.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Sono morte le gemelle Kessler, Alice ed Ellen avevano 89 anni
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Ecco come i super-ricchi minimizzano le tasse con l'aiuto segreto di autorità e banche

Altre notizie

Brevi. È doppietta svizzera nella paratletica

BreviÈ doppietta svizzera nella paratletica

Basket. Massagno travolto dall'Union

BasketMassagno travolto dall'Union

Nuoto. Ponti d'oro sui 50m delfino ai Campionati Svizzeri

NuotoPonti d'oro sui 50m delfino ai Campionati Svizzeri