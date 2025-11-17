Anouk e Zoé Vergé-Dépré KEY

Chiusa la fase a gironi, le cinque coppie elvetiche impegnate ai Mondiali di Adelaide possono stilare un bilancio globale più che positivo.

Per ben quattro di esse, i sedicesimi sono già realtà. In campo femminile, Anouk e Zoé Vergé-Dépré hanno blindato il primo posto del girone J sopravanzando per 2-0 (21-17 22-20) il duo Klinger/Klinger; assieme a loro, tra le migliori terze, avanti anche Kernen/Niederhauser.

Fra gli uomini, invece, Haussener/Friedli e Krattiger/Dillier hanno ottenuto il pass in qualità di secondi dei propri gironi, mentre per Heidrich e Jordan ci sono i playoff.