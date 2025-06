Vergé-Dépré Imago

Le sorelle Anouk e Zoé Vergé-Dépré hanno chiuso terze il torneo Elite 16 di Ostrava, salendo per la prima volta sul podio ai massimi livelli da quando giocano insieme.

Dopo la sconfitta in semifinale contro le lettoni Graudina/Samoilova (21-15 23-25 15-8), nella sfida per il terzo posto hanno battuto altre due sorelle, le austriache Dorina e Ronja Klinger, per 21-18 16-21 15-12.