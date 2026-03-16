Max Verstappen è molto arrabbiato per i nuovi regolamenti della F1. IMAGO/ANP

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, che ha avuto un inizio di stagione difficile con il team Red Bull, domenica si è nuovamente scagliato contro i nuovi regolamenti che richiedono il 50% di motori elettrici.

Agence France-Presse Clara Francey

L'olandese Max Verstappen, noto per la sua schiettezza, ha attaccato per settimane il modello di F1 2026, in quanto le regole su power unit, telaio e aerodinamica delle monoposto sono state completamente riviste.

Uno degli obiettivi degli organizzatori della disciplina più importante dell'automobilismo è quello di aumentare la spettacolarità delle gare incoraggiando i sorpassi.

«È una cosa terribile. Se a qualcuno piace, allora non capisce cosa sia lo sport automobilistico», ha detto ai giornalisti presenti sul circuito di Shanghai per il Gran Premio di Cina, valido come seconda prova del Campionato del Mondo di F1.

«Non è affatto divertente. Stiamo giocando a 'Mario Kart', non è una gara», ha aggiunto il numero uno della scuderia austriaca con cui ha dominato la competizione dal 2021 al 2024.

Il 28enne, che domenica si è ritirato, già quest'inverno aveva paragonato le nuove vetture con motori ibridi elettrici e a combustione interna al 50/50 alla «Formula E (elettrica) con gli steroidi» e al videogioco «Mario Kart».

Dopo essersi ritirato al 46° giro per problemi di raffreddamento della power unit, ha criticato un weekend «particolarmente brutto» e «molto complicato« in Cina, dove anche il suo giovane e nuovo compagno di squadra francese Isack Hadjar ha faticato.

Le nuove regole di gara consentono ai piloti di attivare un pulsante «boost» per ottenere un aumento di potenza dalla batteria e superare un rivale che insegue a meno di un secondo. Ma il rischio è che la batteria si scarichi immediatamente e che si venga sorpassati subito.

«A volte sorpassi qualcuno con il 'boost', poi la batteria si scarica e il rivale ti sorpassa di nuovo (...) Per me è solo uno scherzo», ha riso Verstappen, deplorando il fatto che il vincitore di Shanghai, il giovane italiano Kimi Antonelli e il suo compagno di squadra britannico alla Mercedes George Russell, arrivato secondo, fossero «lunghezze avanti» rispetto alla concorrenza di Ferrari, Red Bull e McLaren.

E gli cosa dicono?

Il Cavallino ha conquistato il terzo e il quarto posto in Cina e i suoi piloti, il sette volte campione del mondo britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc, hanno invece dichiarato di «divertirsi» a guidare le loro nuove auto.

D'altro canto, le McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri non sono partite a causa di problemi elettrici e meccanici.