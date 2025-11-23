Il campione del mondo Max Verstappen non è (ancora) detronizzato. Keystone

Max Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio di Las Vegas per la seconda volta dal 2023. L'olandese vince davanti al leader del campionato mondiale Lando Norris con la McLaren e al vincitore dello scorso anno George Russell con la Mercedes.

Keystone-SDA SDA

Con la 69esima vittoria in un GP, la settima in questa stagione, Verstappen mantiene vive le possibilità di conquistare il quinto titolo mondiale di Formula 1 consecutivo. Nella classifica del campionato, il campione in carica ha ridotto il suo deficit su Norris di sette punti, portandolo a 42 punti.

Norris, dal canto suo, ha compiuto il passo successivo verso il suo primo titolo mondiale con il suo 18° podio nel 22° Gran Premio dell'anno. Il britannico è ora in testa con 30 punti di vantaggio sul compagno di squadra Oscar Piastri, che si è classificato quarto e ha mancato il podio per la sesta volta consecutiva.

Un massimo di 58 punti è ancora in palio nel weekend sprint in Qatar tra una settimana e nel finale di stagione ad Abu Dhabi una settimana dopo.

Interruzione della striscia di pole

La scena decisiva nella lotta per la vittoria nella gara illuminata a Las Vegas si è verificata subito dopo la partenza.

Norris, che era partito dalla pole position, è uscito troppo largo alla prima curva e ha dovuto cedere il comando a Verstappen. Anche Russell ha superato l'inglese.

Se si fosse trattato di statistiche, ci sarebbero stati molti punti a favore della vittoria di Norris.

Nei sette Gran Premi precedenti alla pausa estiva, il pilota che era partito in testa aveva sempre vinto. Ma nei 50 giri del circuito cittadino nel deserto del Nevada, Norris non è riuscito a trovare il modo di scalzare Verstappen dalla prima posizione.

Anche se il leader del campionato ha superato nuovamente Russell all'inizio dell'ultimo terzo di gara, non è stato più in grado di rappresentare una minaccia per il campione in carica della Red Bull. Il vantaggio di Verstappen al traguardo era di oltre 20 secondi.

Hülkenberg segna punti per la Sauber

Nico Hülkenberg ha ottenuto altri due punti in campionato per il Team Sauber. Il veterano tedesco, partito dall'11° posto in griglia, ha concluso al nono posto, il suo nono piazzamento a punti quest'anno. Il suo compagno di squadra Gabriel Bortoleto si è dovuto ritirare dalla gara dopo soli tre giri. Il brasiliano ha causato una collisione con Lance Stroll sulla Aston Martin alla partenza, danneggiando la sua auto.

Nella classifica a squadre, la scuderia zurighese è ancora al 9° posto tra i dieci team.