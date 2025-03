Firma autografi KEY

Ai Mondiali di Boston la medaglia d'oro al femminile se l'è messa al collo Alysa Liu, che con un programma libero perfetto ha incantato il proprio pubblico.

L'americana si è imposta davanti alle giapponesi Kaori Sakamoto e Mone Chiba.

Serata amara di soddisfazioni per i colori rossocrociati. Con ben due rappresentati nelle 24 qualificate per il programma lungo, la Svizzera non è andata oltre il 12o posto di Kimmy Repond e il 23o di Livia Kaiser.

Entrambe le elvetiche hanno comunque garantito due posti alla Svizzera alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina.