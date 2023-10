Primo successo in MotoGP KEY

Johann Zarco ha conquistato in Australia la sua prima vittoria in MotoGP.

A Phillip Island il francese della Ducati ha piazzato la zampata nel giro finale, chiudendo davanti agli italiani Francesco Bagnaia (+0»201) e Fabio Di Giannantonio (0»477), dal canto suo al primo podio nella massima categoria. Partito in pole e in testa fin dal via, Jorge Martin nel finale è stato tradito dagli pneumatici ed ha dovuto accontentarsi del quinto posto. Nella classifica iridata il leader Bagnaia è così riuscito ad aumentare da 18 a 27 le lunghezze di vantaggio sullo stesso Martin.

