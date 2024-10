Lo spettacolo è garantito alla «Red Bull Dual Ascent». Red Bull

Vincete i 2 biglietti in palio per la finale della «Red Bull Dual Ascent» in programma il 2 novembre alla diga della Verzasca. Questi biglietti vi garantiscono l'accesso esclusivo a una piattaforma dosservazione. Buona fortuna!

blue Sport fon

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2024, la diga della Verzasca tornerà a essere il palcoscenico della gara di arrampicata «Red Bull Dual Ascent».

Il 2 novembre, dalle ore 14:00, 20 i migliori arrampicatori e le migliori arrampicatrici del mondo scaleranno la diga, alta circa 220 metri, in una sfida testa a testa.

blue News e Red Bull mettono in palio 2 biglietti che garantiscono l'accesso esclusivo a una piattaforma d'osservazione. Con un po' di fortuna potrete gustarvi lo spettacolo dal vivo, con una vista privilegiata.

L'ultimo termine di partecipazione è il 25 ottobre alle 23:59.

Per partecipare al concorso devi compilare il bando qui di seguito.

La diga della Verzasca si trasforma in un palcoscenico. Red Bull.

Vinci 2 biglietti per la finalissima del 2 novembre!

Form Validation Example Titolo – Niente – Signor Signora Non specificato

Nome

Cognome

Via

Codice postale

Località

E-Mail

Telefono cellulare



Per partecipare al concorso ed accettare le condizioni di partecipazione vi preghiamo di spuntare la casella.



L'ultimo termine di partecipazione è il 25 ottobre alle 23:59.

Vi ricordiamo che i 2 biglietti in palio vi garantiscono l'accesso esclusivo a una piattaforma di osservazione.

Cos'è il Red Bull Dual Ascent?

Una diga, 2 percorsi identici, 6 tiri, circa 150 metri di arrampicata, 10 squadre miste, una qualificazione, una semifinale e una giornata finale: questi sono i numeri principali.

In parole: l'élite internazionale dell'arrampicata, composta da 10 uomini e 10 donne, si riunirà quest'autunno nella Valle Verzasca per competere come miglior squadra di arrampicata su più tiri.

Quattro squadre usciranno dalle qualificazioni e si sfideranno in semifinale per conquistare un posto nella finalissima o finalina.

Sabato si deciderà chi salirà sul podio. Sono previsti due itinerari identici e paralleli, ciascuno da sei tiri. I tiri hanno un grado di difficoltà compreso tra 6c e 8b, come da scala di arrampicata francese.

Come arrivare alla diga?

Se vuoi assistere allo spettacolo dal vivo, ti consigliamo di utilizzare i mezzi pubblici. Dalla stazione ferroviaria di Tenero, una corsa in autobus di 10 minuti ti porterà direttamente alla diga. La fermata in cui scendere è «Diga Verzasca».

Partecipa subito al concorso e assicurati il tuo posto in prima fila per vivere l'adrenalina della «Red Bull Dual Ascent».