Jonas Vingegaard non ha fortunatamente riportato infortuni gravi. Nel tentativo di staccare un cicloamatore durante una sessione di allenamento nel sud della Spagna, il danese era finito a terra in discesa.

Ad annunciarlo è stata la Visma, che ha inoltre chiesto agli appassionati «di pensare prima di tutto alla sicurezza e di rispettare spazi e distanze».

Decisamente peggio è andata a Jay Vine. Tra le vittime del canguro che ha invaso la strada nell’ultima tappa del Tour Down Under, l’australiano (che ha comunque vinto la gara) ha riportato la frattura del polso sinistro.