  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Vingegaard cade in allenamento, ma se la cava

Swisstxt

27.1.2026 - 15:26

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Imago

Jonas Vingegaard non ha fortunatamente riportato infortuni gravi. Nel tentativo di staccare un cicloamatore durante una sessione di allenamento nel sud della Spagna, il danese era finito a terra in discesa.

SwissTXT

27.01.2026, 15:26

27.01.2026, 15:35

Ad annunciarlo è stata la Visma, che ha inoltre chiesto agli appassionati «di pensare prima di tutto alla sicurezza e di rispettare spazi e distanze».

Decisamente peggio è andata a Jay Vine. Tra le vittime del canguro che ha invaso la strada nell’ultima tappa del Tour Down Under, l’australiano (che ha comunque vinto la gara) ha riportato la frattura del polso sinistro.

I più letti

Fra Alvaro Morata e Alice Campello è finita, ecco cosa è successo davvero
Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni
«Loro è sparito»: Sorrentino chiarisce cosa è successo
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Altre notizie

Basket. Rooslvelt Wheeler al Massagno

BasketRooslvelt Wheeler al Massagno

Pallanuoto. Elvetiche di nuovo sconfitte

PallanuotoElvetiche di nuovo sconfitte

Basket. Lo svizzero Niederhaeuser selezionato per il torneo «Rising Star»

BasketLo svizzero Niederhaeuser selezionato per il torneo «Rising Star»