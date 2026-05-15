Jonas Vingegaard si è imposto nella settima tappa del Giro d'Italia, la prima con arrivo in salita e la più lunga delle ultime dieci edizioni.
Nei 244 km con partenza da Formia e arrivo sul Blockhaus, lo specialista danese ha iniziato la sua fuga a 5 km dal traguardo, progressivamente staccando nei tratti di massima pendenza tutti gli inseguitori.
Solo Felix Gall è riuscito a reggere il ritmo, chiudendo a 13'' dal 29enne. Grazie a questa prestazione, Jonas Vingegaard recupera ben 2'55'' alla maglia rosa Afonso Eulalio, comunque bravo a limitare i danni.