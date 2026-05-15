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Ciclismo Vingegaard domina la settima tappa del Giro d'Italia

Swisstxt

15.5.2026 - 17:38

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Reuters

Jonas Vingegaard si è imposto nella settima tappa del Giro d'Italia, la prima con arrivo in salita e la più lunga delle ultime dieci edizioni.

SwissTXT

15.05.2026, 17:38

15.05.2026, 17:45

Nei 244 km con partenza da Formia e arrivo sul Blockhaus, lo specialista danese ha iniziato la sua fuga a 5 km dal traguardo, progressivamente staccando nei tratti di massima pendenza tutti gli inseguitori.

Solo Felix Gall è riuscito a reggere il ritmo, chiudendo a 13'' dal 29enne. Grazie a questa prestazione, Jonas Vingegaard recupera ben 2'55'' alla maglia rosa Afonso Eulalio, comunque bravo a limitare i danni.

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