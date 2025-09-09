  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo e proteste Vingegaard: 'la gente che protesta alla Vuelta va ascoltata'

SDA

9.9.2025 - 19:15

«Non ci rendiamo conto di granché di quanto accade intorno, ma in merito alle proteste, si sa che la gente lo fa per un motivo, è orribile quello che sta accadendo attualmente e credo che quanti stanno manifestando hanno bisogno di essere ascoltati».

Keystone-SDA

09.09.2025, 19:15

Lo ha detto Jonas Vingegaard, il ciclista danese leader della Vuelta de Espana, commentando ai microfoni dell'emittente pubblica TV2 le mobilitazioni, convocate dal collettivo 'Galizia per la Palestina', che anche oggi nella regione nordoccidentale di Spagna hanno forzato l'organizzazione della Vuelta ad anticipare di 8 km il traguardo della 16ma tappa della competizione, fra Poio e Mos Castro de Herville. Dopo che la tappa di domenica era stata 'neutralizzata' a 3 km dal traguardo a Monforte, sempre per le proteste a favore della Palestina.

Al grido di «Non è una guerra, è un genocidio», i manifestanti chiedono il ritiro del team Israel Premier Tech dalla competizione.

«Hanno bisogno di essere ascoltati dai media, per questo protestano qui alla Vuelta. Ovviamente è un peccato che questo accada esattamente qui e questo è ciò che pensa la maggioranza di noi corridori. Ma, insisto, credo che quanti manifestano necessitino disperatamente di essere ascoltati», ha affermato Vingegaard.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Mondiali MTB. Colombo sesto nello short track, miglior elvetico

Mondiali MTBColombo sesto nello short track, miglior elvetico

Mondiali MTB. Alessandra Keller vince l'oro nello short track

Mondiali MTBAlessandra Keller vince l'oro nello short track

Vuelta. Egan Bernal vince a Mos, primo sempre Vingegaard

VueltaEgan Bernal vince a Mos, primo sempre Vingegaard