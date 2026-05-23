Jonas Vingegaard è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia.
Il danese si è infatti aggiudicato in solitaria la 14esima tappa, 133km che hanno portato la carovana da Aosta a Pila.
Fra le montagne valdostane l'asso della Visma ha fatto la differenza sull'ultima salita, in una giornata impegnativa con ben 5 GPM e 4300m di dislivello, piazzando l'allungo a 5km dal traguardo una volta ripresa la fuga.
Vingegaard, salito a 3 successi in questa edizione della corsa rosa, nella generale vanta ora 2'26» su Eulalio e 2'50» su Gall, oggi sul podio di tappa davanti a Hindley.