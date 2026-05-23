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Giro d'Italia Vingegaard è la nuova maglia rosa

Swisstxt

23.5.2026 - 17:36

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Imago

Jonas Vingegaard è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia.

SwissTXT

23.05.2026, 17:36

Il danese si è infatti aggiudicato in solitaria la 14esima tappa, 133km che hanno portato la carovana da Aosta a Pila.

Fra le montagne valdostane l'asso della Visma ha fatto la differenza sull'ultima salita, in una giornata impegnativa con ben 5 GPM e 4300m di dislivello, piazzando l'allungo a 5km dal traguardo una volta ripresa la fuga.

Vingegaard, salito a 3 successi in questa edizione della corsa rosa, nella generale vanta ora 2'26» su Eulalio e 2'50» su Gall, oggi sul podio di tappa davanti a Hindley.

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