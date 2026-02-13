Jonas Vingegaard è la prima maglia gialla della 103a edizione del Tour de France.

Nella cronosquadre inaugurale a Barcellona, il danese è stato il più veloce a percorrere i 19,8 km di percorso e ha regalato il successo di tappa alla sua Visma.

A Tadej Pogacar non è bastato un grande finale per riuscire a ricucire il margine che il treno della squadra olandese aveva costruito sul Team UAE nella prima parte di gara, con lo sloveno che ha condotto i suoi al terzo posto a 12 secondi da Vingegaard.

Al secondo posto ha chiuso la INEOS, trascinata da Filippo Ganna.