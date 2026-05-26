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Ciclismo Vingegaard trionfa nella tappa tutta ticinese del Giro d'Italia

Swisstxt

26.5.2026 - 17:14

Il danese è stato dominatore anche in terra ticinese.
Il danese è stato dominatore anche in terra ticinese.
Keystone

Anche la frazione tutta ticinese del 109o Giro d’Italia è stata terreno di conquista di Jonas Vingegaard.

,

SwissTXT, Antonio Fontana

26.05.2026, 17:14

26.05.2026, 17:40

La sedicesima tappa del 109° Giro d’Italia, interamente disputata in Ticino, ha confermato ancora una volta la superiorità di Jonas Vingegaard.

Sui 113 chilometri tra Bellinzona e Carì, il danese in maglia rosa ha firmato il suo quarto successo in questa edizione, rafforzando ulteriormente la propria candidatura alla vittoria finale.

Nessuno tra i suoi rivali è riuscito a tenere il passo del suo dominio.

Da Bellinzona a Leontica, cambi frequenti in testa

Come riportato dalla RSI, la giornata era iniziata in Piazza Collegiata, dove il sindaco Mario Branda e Noè Ponti hanno dato il via ufficiale alla tappa.

Non solo nel Bellinzonese. Alberghi quasi al completo grazie alla tappa ticinese del Giro d'Italia

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Dopo la partenza da Bellinzona, il gruppo si è diretto verso Castione. Proprio in quel tratto iniziale, una dozzina di corridori ha tentato l’allungo, tra loro anche lo svizzero Johan Jacobs.

Superata Biasca, il percorso è entrato nel vivo con un doppio circuito caratterizzato dalle ascese verso Torre e Leontica. Su quelle rampe il gruppo ha progressivamente riassorbito la fuga iniziale.

Vingegaard strappa alla fine

Nel tratto verso la Leventina e poi in direzione di Carì, Chris Harper si è ritrovato solo al comando.

L’australiano ha resistito fino a nove chilometri dall’arrivo, quando la Visma - il team di Vingegaard - ha preso in mano la corsa, imponendo un ritmo che ha ridotto ulteriormente il gruppo dei migliori.

Poi è arrivato il momento di Vingegaard. Il danese ha accelerato con decisione, senza voltarsi, lasciando progressivamente sul posto tutti gli avversari. Gall è stato l’ultimo a cedere, ma anche lui ha dovuto arrendersi alla nuova dimostrazione di forza della maglia rosa.

La maglia rosa vanta ora più di 4' proprio su Gall nella classifica generale.

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