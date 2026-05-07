Vingegaard Keystone

Gli occhi degli appassionati sono tutti su Jonas Vingeegard per la 109ma edizione del Giro d’Italia, che prenderà il via domani, venerdì 8 maggio, dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma.

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Doppio vincitore del TdF e capace di conquistare la Vuelta lo scorso anno, il danese si presenta da favorito vista l’assenza di Tadej Pogacar.

L’obiettivo è trionfare per raggiungere Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali e Froome e diventare l’ottavo corridore vincere i tre grandi giri.

E chissà non possa essere decisiva la tappa tutta ticinese (Bellinzona-Carì) di martedì 26 maggio.