Jonas Vingegaard vince la Tirreno-Adriatico 2024 Keystone

ultima frazione di 154km con partenza e arrivo a San Bendetto del Tronto.

Grandissimo protagonista degli ultimi due giorni di corsa, Jonas Vingegaard ha conquistato per la prima volta in carriera la Tirreno-Adriatico, gestendo senza grossi problemi il proprio vantaggio sugli inseguitori nell’ Nella cittadina marchigiana Jonathan Milan si è imposto in volata davanti ad Alexander Kristoff e Davide Cimolai, centrando la seconda affermazione della settimana. Sul podio finale insieme al danese sono saliti lo spagnolo Juan Ayuso e l’australiano Jai Hindley.

Swisstxt