  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Vittoria di Turner a Voiron

Swisstxt

26.8.2025 - 16:56

La 4a tappa della Vuelta, partita da Susa (Italia) e arrivata a Voiron (Francia) dopo 206,7km, è stata vinta in volata da Ben Turner.

SwissTXT

26.08.2025, 16:56

Il britannico ha avuto lo spunto migliore allo sprint, dove si è imposto su Jasper Philipsen ed Edward Planckaert. Lo svizzero Fabio Christen ci ha provato anche oggi ma si è dovuto accontentare della 7a piazza. David Gaudu (25o) e Jonas Vingegaard (38) sono arrivati appaiati, ma in virtù dei piazzamenti ottenuti nelle precedenti tappe il francese è il nuovo leader della corsa spagnola, che da domani ritornerà in Patria.

I più letti

Il gay più bello d'Italia 2025 è Elio Finocchio: «Sogno di creare una famiglia»
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché

Video correlati

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 5° turno | stagione 25/26

25.08.2025

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Challenge League | 5° turno | stagione 25/26

25.08.2025

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Madrid 0-3

LALIGA | 2ème journée | Saison 25/26

24.08.2025

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Madrid 0-3

Più video

Altre notizie

Weltklasse. Il concorso del salto con l'asta femminile anticipato a mercoledì pomeriggio

WeltklasseIl concorso del salto con l'asta femminile anticipato a mercoledì pomeriggio

Ciclismo. Stefan Kueng passa alla Tudor Pro Cycling

CiclismoStefan Kueng passa alla Tudor Pro Cycling

Ciclismo. Gaudu vince la terza tappa della Vuelta

CiclismoGaudu vince la terza tappa della Vuelta