La 4a tappa della Vuelta, partita da Susa (Italia) e arrivata a Voiron (Francia) dopo 206,7km, è stata vinta in volata da Ben Turner.

Il britannico ha avuto lo spunto migliore allo sprint, dove si è imposto su Jasper Philipsen ed Edward Planckaert. Lo svizzero Fabio Christen ci ha provato anche oggi ma si è dovuto accontentare della 7a piazza. David Gaudu (25o) e Jonas Vingegaard (38) sono arrivati appaiati, ma in virtù dei piazzamenti ottenuti nelle precedenti tappe il francese è il nuovo leader della corsa spagnola, che da domani ritornerà in Patria.