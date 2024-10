Salvatore Cabibbo Ti-Press

La Spinelli Massagno è tornata al successo.

Nonostante le rotazioni limitate (D.Mladjan sempre assente), la squadra di coach Cabibbo è andata a espugnare la casa degli Starwings per 73-63 nel recupero della 3a giornata di SBL. In evidenza Humphrey, top scorer con 17 punti, e Solcà che ne ha messi a referto 13 in uscita dalla panchina.

