Marco Odermatt fa la differenza nella prima manche. Keystone

Marco Odermatt domina anche a Beaver Creek e firma la sua 49esima vittoria in carriera, respingendo il ritorno di Vinatzer e allungando su Lara Gut-Behrami.

SwissTXT Swisstxt

Marco Odermatt ha conquistato nel gigante di Beaver Creek la sua 49esima vittoria in carriera, staccando quindi di una lunghezza Lara Gut-Behrami.

A Beaver Creek l'elvetico ha amministrato il vantaggio maturato sul primo tracciato, respingendo l'attacco di Alex Vinatzer.

L'italiano allenato da Mauro Pini ha recuperato 8 posizioni per arrivare a 0"23 dal nidvaldese e salire per la prima volta sul podio tra le porte larghe.

In terza posizione si è piazzato Henrik Kristoffersen a 0"34.

Nella top 10 anche Loic Meillard, giunto nono, mentre Luca Aerni e Thomas Tumler si sono piazzati 13esimo e 14esimo.