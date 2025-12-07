  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gigante Marco Odermatt stacca Lara Gut-Behrami: a Beaver Creek firma il 49esimo trionfo in carriera

Swisstxt

7.12.2025 - 22:18

Marco Odermatt fa la differenza nella prima manche.
Marco Odermatt fa la differenza nella prima manche.
Keystone

Marco Odermatt domina anche a Beaver Creek e firma la sua 49esima vittoria in carriera, respingendo il ritorno di Vinatzer e allungando su Lara Gut-Behrami.

SwissTXT

07.12.2025, 22:18

07.12.2025, 22:21

Marco Odermatt ha conquistato nel gigante di Beaver Creek la sua 49esima vittoria in carriera, staccando quindi di una lunghezza Lara Gut-Behrami.

A Beaver Creek l'elvetico ha amministrato il vantaggio maturato sul primo tracciato, respingendo l'attacco di Alex Vinatzer.

L'italiano allenato da Mauro Pini ha recuperato 8 posizioni per arrivare a 0"23 dal nidvaldese e salire per la prima volta sul podio tra le porte larghe.

In terza posizione si è piazzato Henrik Kristoffersen a 0"34.

Nella top 10 anche Loic Meillard, giunto nono, mentre Luca Aerni e Thomas Tumler si sono piazzati 13esimo e 14esimo.

I più letti

Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Morti in Francia quattro ragazzi portoghesi residenti nel canton Friborgo
L'apparizione del principe Harry nello show di Stephen Colbert non scatena solo risate

Altre notizie

CalcioReal Madrid sconfitto in casa

Europei di nuoto. Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»

Europei di nuotoNoè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»

Gigante. Rast di nuovo quarta, altro podio sfiorato a Mont-Tremblant

GiganteRast di nuovo quarta, altro podio sfiorato a Mont-Tremblant

Hockey. Snakes sconfitti alle Mélèzes

HockeySnakes sconfitti alle Mélèzes

Video

Real Madrid – Celta 0-2

Real Madrid – Celta 0-2

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

07.12.2025

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Super League | 16° turno | stagione 25/26

07.12.2025

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Super League | 16° turno | stagione 25/26

07.12.2025

Real Madrid – Celta 0-2

Real Madrid – Celta 0-2

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Più video