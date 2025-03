Vittoriosi

Gran risultato per i Lugano Tigers, che si sono imposti per 67-62 sul parquet dell'Union Neuchatel e si avvicinano in classifica al Monthey.

Swisstxt

Sotto per quasi tutta la partita, i sottocenerini sono comunque restati vicini ai neocastellani per poi piazzare il break decisivo nell'ultimo quarto.

Grandi protagonisti Javontae Hopkins (29 punti) e Antonio Ballard (21 punti e 17 rimbalzi). Successo anche per il Riva Basket.

Le momò si sono imposte in casa contro il Pully nel girone intermedio col punteggio di 78-55. Miglior marcatrice Aleah Nelson con 29 punti.