Werro
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Audrey Werro e Angelica Moser hanno regalato due splendide vittorie alla Svizzera nell'ottava tappa di Diamond League a Parigi.
La friborghese si è imposta sugli 800m in 1'53"80, migliorando il suo record svizzero.
Dal canto suo la zurighese ha vinto nel salto con l'asta superando i 4,77m al secondo tentativo, unica della serata a riuscirci.
Nei 100m ostacoli, gara che non ha visto al via Ditaji Kambundji a causa di un leggero fastidio, a trionfare è stata Tobi Amusan in 12"28.
Nei 100m maschili, invece, ad imporsi è stato lo statunitense Trayvon Bromell (9"91).