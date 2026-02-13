Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France.

Al termine di 175,1km piattissimi tra Hagetmau e Bordeaux, il belga della Soudal ha dominato la volata a ranghi compatti, precedendo Soren Waerenskjold e Biniam Girmay.

In precedenza la frazione era stata animata dalla lunga fuga di Jakub Otruba e Baptiste Veistroffer.

Scattati praticamente al via, i due non sono mai andati oltre all’1’35'' di vantaggio e sono inesorabilmente stati ripresi dal gruppo a 17km dall’arrivo.

Giornata tranquilla invece per la maglia gialla Tadej Pogacar, che conserva 2'42'' su Jonas Vingegaard.