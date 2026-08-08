Demi Vollering
Reuters
Demi Vollering è riuscita a conquistare la penultima tappa del Tour de France femminile e, soprattutto, la maglia gialla, strappandola a Niewiadoma.
La tappa odierna, articolata in 171,9km da Sisteron a Nizza, è stata animata dalla più lunga fuga di questa edizione, ben 136km ad opera di Loes Adegeest.
Ripresa solo sull'ultima asperità di giornata, la frazione ha poi visto un grande strappo di Vollering risultare decisivo e ribaltare la classifica.
Nuovo leader anche nel Giro di Polonia, dove Christian Scaroni si è preso la sesta tappa in volata e, soprattutto, la vetta della generale.