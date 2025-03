Volley Lugano Ti-Press

Volley: niente da fare per il Lugano in gara-1 delle semifinali playoff (best of 5).

Swisstxt

Impegnate sul campo del Kanti Sciaffusa, le ragazze di coach Oikonomou sono state sconfitte per 3-1 (25-14 25-23 15-25 25-20).