Fabrice von Gruenigen ha conquistato uno splendido quanto insperato argento alle Paralimpiadi.
Il boarder non era infatti nemmeno certo di poter prendere parte alla gara di banked slalom dopo essere caduto in allenamento il giorno della cerimonia d’apertura riportando una commozione cerebrale.
Nella prova della categoria SB-LL2 il 24enne si è arreso solo al favoritissimo italiano Emanuel Perathoner, che si è imposto con oltre 2" di margine.
L’argento di Von Gruenigen è la quarta medaglia rossocrociata in questa edizione dei Giochi, in cui l’obiettivo dichiarato era di tre podi.