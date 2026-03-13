  1. Clienti privati
Paralimpiadi Von Gruenigen conquista un clamoroso argento nello snowboard

Swisstxt

13.3.2026 - 13:10

Fabrice Von Grünigen
Fabrice Von Grünigen
KEYSTONE

Fabrice von Gruenigen ha conquistato uno splendido quanto insperato argento alle Paralimpiadi.

SwissTXT

13.03.2026, 13:10

13.03.2026, 13:15

Il boarder non era infatti nemmeno certo di poter prendere parte alla gara di banked slalom dopo essere caduto in allenamento il giorno della cerimonia d’apertura riportando una commozione cerebrale.

Nella prova della categoria SB-LL2 il 24enne si è arreso solo al favoritissimo italiano Emanuel Perathoner, che si è imposto con oltre 2" di margine.

L’argento di Von Gruenigen è la quarta medaglia rossocrociata in questa edizione dei Giochi, in cui l’obiettivo dichiarato era di tre podi.

