La Vuelta ha proposto una 19a frazione iniziata al rallentatore ma che si è chiusa in crescendo dopo lo sprint intermedio, con il successo di tappa che è andato nella volata a ranghi compatti di Guijuelo a Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen, archivio. Imago

Il belga è stato il migliore a gestire gli sforzi negli ultimi chilometri che tiravano leggermente all’insù, precedendo Mads Pedersen (7o Fabio Christen) Chi pensava a una giornata tranquilla per i big, ha avuto ragione a metà.

La maglia rossa Jonas Vingegaard nello sprint intermedio di Salamanca ha rosicchiato 4» su tutta la concorrenza e lanciato il finale di corsa.