Ciclismo Vuelta, 19a tappa a Philipsen

Swisstxt

12.9.2025 - 17:58

La Vuelta ha proposto una 19a frazione iniziata al rallentatore ma che si è chiusa in crescendo dopo lo sprint intermedio, con il successo di tappa che è andato nella volata a ranghi compatti di Guijuelo a Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen, archivio.
Jasper Philipsen, archivio.
Imago

SwissTXT

12.09.2025, 17:58

12.09.2025, 18:53

Il belga è stato il migliore a gestire gli sforzi negli ultimi chilometri che tiravano leggermente all’insù, precedendo Mads Pedersen (7o Fabio Christen) Chi pensava a una giornata tranquilla per i big, ha avuto ragione a metà.

La maglia rossa Jonas Vingegaard nello sprint intermedio di Salamanca ha rosicchiato 4» su tutta la concorrenza e lanciato il finale di corsa.

Video correlati

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Challenge League | 7° turno | stagione 25/26

12.09.2025

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Challenge League | 7° turno | stagione 25/26

12.09.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Più video

