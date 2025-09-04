Juan Ayuso Imago

La 12a tappa della Vuelta ha visto due spagnoli giocarsi la vittoria finale: a prevalere nello sprint a due di Los Corrales de Buelna è stato Juan Ayuso, che ha battuto Javier Romo al termine dei 144,9km in programma.

Per il corridore dell’UAE Emirates, che lascerà a fine stagione (scaricato con un anno di anticipo), è la seconda vittoria in questa 80a edizione.

La frazione, partita da Laredo, è vissuta su una maxi fuga di oltre 50 corridori, che ha visto i due padroni di casa fare la differenza sulla Collada de Brenes (GPM 1a categoria).

Giornata tranquilla per Jonas Vingegaard.