Ciclismo Vuelta, doppietta per Ayuso

Swisstxt

4.9.2025 - 17:56

Juan Ayuso
Juan Ayuso
Imago

La 12a tappa della Vuelta ha visto due spagnoli giocarsi la vittoria finale: a prevalere nello sprint a due di Los Corrales de Buelna è stato Juan Ayuso, che ha battuto Javier Romo al termine dei 144,9km in programma.

SwissTXT

04.09.2025, 17:56

04.09.2025, 18:00

Per il corridore dell’UAE Emirates, che lascerà a fine stagione (scaricato con un anno di anticipo), è la seconda vittoria in questa 80a edizione.

La frazione, partita da Laredo, è vissuta su una maxi fuga di oltre 50 corridori, che ha visto i due padroni di casa fare la differenza sulla Collada de Brenes (GPM 1a categoria).

Giornata tranquilla per Jonas Vingegaard.

