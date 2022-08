Lo sprint lo vince Groves

KEYSTONE

Giornata interlocutoria ma non priva di sorprese alla Vuelta, con una tappa dedicata ai velocisti che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di battagliare per la vittoria sul suggestivo lungo vialone di arrivo di Cabo de Gata in riva al mare.

A trionfare in riva al mare è stato Kaden Groves. L'australiano ha preceduto l'olandese Danny van Poppel e il belga Tim Merlier Le notizie del giorno sono però il ritiro del campione del mondo Julian Alaphilippe (caduto), di Simon Yates (5o della generale) e Pavel Sivakov (9o), questi ultimi tra i 5 testati positivi al coronavirus.

Swisstxt