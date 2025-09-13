  1. Clienti privati
Ciclismo Poker di Vingegaard alla Vuelta

Swisstxt

13.9.2025 - 17:27

Vingegaard
Vingegaard
KEY

Jonas Vingegaard ha messo il sigillo definitivo sull'80esima edizione della Vuelta.

SwissTXT

13.09.2025, 17:27

13.09.2025, 17:30

Nella penultima frazione il danese, leader della generale non si è limitato a controllare gli avversari, ma è riuscito a centrare la sua quarta vittoria di tappa staccando tutti a poco più di un chilometro dall'arrivo e tagliando così dal traguardo posto sul Puerto de Navacerrada.

La tappa è stata caratterizzata da una maxi fuga di 37 corridori (compreso Stafan Kueng), con gli ultimi superstiti ripresi dai big a 3km dalla fine. Jay Vine dal canto suo si è assicurato la maglia a pois di miglior scalatore.

