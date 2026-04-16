Rojé Stona KEY

Cosa hanno in comune Rojé Stona, Wayne Pinnock, Rajindra Campbell, Brigid Kosgei e Ronald Kwemoi?

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Sono stati tutti medagliati nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici estivi a Parigi, ma sono anche 5 degli 11 atleti che avrebbero voluto rappresentare la Turchia nelle prossime competizioni.

Avrebbero, perché in realtà non potranno visto che World Athletics ha negato il cambio di nazionalità sportiva.

«Questo tipo di reclutamento è incompatibile con i principi del regolamento, inteso a proteggere la credibilità delle competizioni e a incoraggiare i paesi a sviluppare i talenti locali».