Il 26enne ha bruciato tutti nello sprint sul traguardo di Nevers valido per l’11a tappa del Tour de France.

La pianeggiante frazione con partenza a Vichy è stata animata da quattro fuggitivi che sono stati risucchiati dal gruppo principale negli ultimi 7 chilometri, quando si sono scatenate le squadre dei velocisti in maniera però un po’ confusa e il norvegese ne ha approfittato.

Non vi sono stati cambiamenti degni di nota nella generale, con gli uomini di classifica arrivati in gruppo.