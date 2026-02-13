La volata ha visto trionfare il ciclista norvegese.
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Soren Waerenskjold ha messo la sua prima firma in un grande giro.
Il 26enne ha bruciato tutti nello sprint sul traguardo di Nevers valido per l’11a tappa del Tour de France.
La pianeggiante frazione con partenza a Vichy è stata animata da quattro fuggitivi che sono stati risucchiati dal gruppo principale negli ultimi 7 chilometri, quando si sono scatenate le squadre dei velocisti in maniera però un po’ confusa e il norvegese ne ha approfittato.
Non vi sono stati cambiamenti degni di nota nella generale, con gli uomini di classifica arrivati in gruppo.