Thriston Lawrence ha scritto per la seconda volta il proprio nome nell’albo d’oro dell’European Masters di Crans-Montana.
Con un totale di 258 colpi (22 in meno rispetto al par), il sudafricano – già vincitore nel 2022 – è riuscito ad avere la meglio sul campione uscente Matt Wallace (-20).
Dopo l’exploit di Cédric Gugler nella passata edizione, questa volta a tenere alta la bandiera rossocrociata ci ha pensato Joel Girrbach.
Parecchio regolare durante tutta la gara (che ha subito vari ritardi a causa della nebbia), il 32enne turgoviese si è piazzato al 7o posto a -17.