Golf Wallace padrone a Crans-Montana

Swisstxt

31.8.2025 - 17:38

Thriston Lawrence
Thriston Lawrence
KEY

Thriston Lawrence ha scritto per la seconda volta il proprio nome nell’albo d’oro dell’European Masters di Crans-Montana.

SwissTXT

31.08.2025, 17:38

31.08.2025, 17:40

Con un totale di 258 colpi (22 in meno rispetto al par), il sudafricano – già vincitore nel 2022 – è riuscito ad avere la meglio sul campione uscente Matt Wallace (-20).

Dopo l’exploit di Cédric Gugler nella passata edizione, questa volta a tenere alta la bandiera rossocrociata ci ha pensato Joel Girrbach.

Parecchio regolare durante tutta la gara (che ha subito vari ritardi a causa della nebbia), il 32enne turgoviese si è piazzato al 7o posto a -17.

