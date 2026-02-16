Stan Wawrinka KEY

ultimo anno da professionista.

Stan Wawrinka è rientrato lunedì nella top 100 del ranking ATP, suo obiettivo nell’ Il vodese, che era uscito da questa élite il 15 luglio 2024, è ora 98o. Per quanto concerne gli altri elvetici, alle sue spalle figurano Leandro Riedi (173), Jérôme Kym (197) e il ticinese Rémy Bertola (213). In vetta non è cambiato nulla, con Carlos Alcaraz sempre davanti a Jannik Sinner. In campo femminile Belinda Bencic è scesa al 13o rango. Per la Svizzera nella top 100 ci sono pure Simona Waltert (82) e Viktorija Golubic (88), mentre Susan Bandecchi è 234a.