Tennis Wawrinka è nella top 100

Swisstxt

16.2.2026 - 13:20

Stan Wawrinka
Stan Wawrinka
KEY

ultimo anno da professionista.

SwissTXT

16.02.2026, 13:20

Stan Wawrinka è rientrato lunedì nella top 100 del ranking ATP, suo obiettivo nell’ Il vodese, che era uscito da questa élite il 15 luglio 2024, è ora 98o. Per quanto concerne gli altri elvetici, alle sue spalle figurano Leandro Riedi (173), Jérôme Kym (197) e il ticinese Rémy Bertola (213). In vetta non è cambiato nulla, con Carlos Alcaraz sempre davanti a Jannik Sinner. In campo femminile Belinda Bencic è scesa al 13o rango. Per la Svizzera nella top 100 ci sono pure Simona Waltert (82) e Viktorija Golubic (88), mentre Susan Bandecchi è 234a.

