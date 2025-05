Stan Wawrinka denuncia il furto della sua racchetta su Instagram. Instagram/stanwawrinka85

Domenica Stan Wawrinka ha perso per un pelo la finale del torneo Challenger di Aix-en-Provence contro Borna Coric in tre set ed è stato poi derubato. Il romando ha espresso il suo disappunto su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica Stan Wawrinka ha perso un titolo storico. Avrebbe potuto essere il primo 40enne a vincere un torneo Challenger, ma ha perso la finale contro Borna Coric.

Dopo la partita, la racchetta di Wawrinka è stata rubata, come ha riferito il vodese su Instagram.

Anche la star della mountain bike Jolanda Neff è stata recentemente vittima di un furto. Mostra di più

Stan Wawrinka ha perso l'occasione di entrare nella storia del tennis nel fine settimana. Il vodese avrebbe potuto essere il primo 40enne a vincere un titolo nel Challenger Tour. Ma il croato Borna Coric non ha permesso che ciò accadesse e ha vinto 6-7 6-3 7-6.

Stanimal, che non solleva un trofeo dall'agosto 2020 quando vinse il torneo Challenger di Praga, è ancora più irritato per un furto dopo aver perso la finale. Lunedì Wawrinka ha scritto nella sua storia di Instagram: «Alla persona che ha rubato la mia racchetta da tennis ieri: È vegognoso!».

Il tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam non è l'unica celebrità dello sport svizzero a essere stata derubata negli ultimi giorni.

Jolanda Neff, campionessa olimpica di mountain bike nel 2021, ha denunciato il furto della sua bicicletta su Instagram qualche giorno fa: «Per favore, aiutatemi a trovarla. È una bici su misura, non in vendita e unica in tutta la Svizzera».

Fortunatamente nel frattempo il mezzo dell'atleta sangallese è stato ritrovato.