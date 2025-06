Marc Marquez KEY

Con una gara perfetta dall’inizio alla fine Marc Marquez non ha fatto sconti a nessuno, chiudendo il weekend iberico con un tre su tre.

Swisstxt

In Aragona, il numero 93 si è dimostrato intrattabile, interpretando al meglio ogni curva e centrando la quarta vittoria stagionale nelle gare domenicali. Ha dovuto accontentarsi ancora una volta del secondo posto Alex, capace di lasciarsi alla spalle Bagnaia.

Finale al cardiopalma in Moto2, con Öncü capace di beffare per una questione di centimetri Moreira mentre in Moto3 ad imporsi è stato David Muñoz. Ha invece terminato al 16o posto Dettwiler.