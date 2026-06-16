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Atletica Werro domina anche al meeting di Ostrava

Swisstxt

16.6.2026 - 20:26

Audrey Werro
Audrey Werro
Reuters

Audrey Werro ha confermato l'ottimo periodo di forma conquistando gli 800m del meeting di Ostrava.

SwissTXT

16.06.2026, 20:26

16.06.2026, 20:33

La friborghese ha corso in 1'54"45 (record della manifestazione) ha fatto il vuoto su Femke Broeders-Bol ed Eloisa Coiro. In Cechia c'è stato spazio anche per Ajla Del Ponte, tornata a disputare i 100m. La ticinese ha chiuso 7a con il discreto tempo di 11"41 (in linea con l'ultimo risultato). Il successo è andato alla polacca Ewa Svoboda. Sull'insolita distanza dei 150m l'americano Noah Lyles ha fermato il cronometro in 11"67, sinonimo di miglior prestazione di sempre.

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