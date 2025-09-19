Audrey Werro potrà andare a caccia di una medaglia ai Mondiali di Tokyo.
La 21enne ha infatti staccato il pass diretto per la finale degli 800m (in programma domenica alle 12.35) grazie al secondo posto nella sua semifinale alle spalle della keniana Lilian Odira.
La detentrice del record svizzero ha chiuso in 1’56"99, a 0"14 dall’africana, facendo registrare il secondo tempo di giornata.
Unico altro rossocrociato in pista oggi, Dominic Lobalu ha mancato l’accesso alla finale dei 5’000m. Il 27enne ha chiuso in 13’19"57, a quasi 5" dall’ultimo posto valido per qualificarsi.