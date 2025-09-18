Audrey Werro. KEYSTONE

Audrey Werro ha ottenuto senza particolari problemi l’accesso alle semifinali degli 800 metri ai Mondiali di Tokyo.

SwissTXT Swisstxt

L’elvetica ha vinto la propria batteria controllando negli ultimi metri e chiudendo col tempo di 1'58"43. Sono invece state eliminate Veronica Vancardo e Lore Hofmann, che hanno terminato le rispettive batterie in quarta e sesta posizione.

Niente exploit nei 200 m per William Reais e Timothé Mumenthaler, che si sono dovuti arrendere in semifinale. Entrambi hanno ottenuto il settimo posto nelle proprie gare (con i tempi di 20"59 e di 20"66).