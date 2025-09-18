  1. Clienti privati
Mondiali di Tokyo Werro arriva in semifinale negli 800 metri

Swisstxt

18.9.2025 - 14:31

Audrey Werro.
Audrey Werro.
KEYSTONE

Audrey Werro ha ottenuto senza particolari problemi l’accesso alle semifinali degli 800 metri ai Mondiali di Tokyo.

SwissTXT

18.09.2025, 14:31

18.09.2025, 14:42

L’elvetica ha vinto la propria batteria controllando negli ultimi metri e chiudendo col tempo di 1'58"43. Sono invece state eliminate Veronica Vancardo e Lore Hofmann, che hanno terminato le rispettive batterie in quarta e sesta posizione.

Niente exploit nei 200 m per William Reais e Timothé Mumenthaler, che si sono dovuti arrendere in semifinale. Entrambi hanno ottenuto il settimo posto nelle proprie gare (con i tempi di 20"59 e di 20"66).

