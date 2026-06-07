Audrey Werro ha raggiunto un livello incredibile nella tappa di Diamond League di Stoccolma: la 22enne elvetica è diventata la terza atleta della storia a scendere sotto il muro dell’1'54" negli 800m piani.

La terza abbiamo detto, dopo Nadija Olizarenko nel 1980 e Jarmila Kratochvilova nel 1983 (1'53"28 è il suo record del mondo)!

La rossocrociata, che solo l’anno scorso aveva stabilito il record svizzero in 1'55"91, nella capitale svedese ha vinto fermando il cronometro a 1’53»98, e vista la giovane età vi sono ancora buone possibilità di crescita.