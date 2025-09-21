Audrey Werro Imago

Audrey Werro ha chiuso la finale degli 800 metri dei Mondiali di Tokyo in sesta posizione.

L'oro è andato a Lilian Odira (1'54"62, record dei campionati), davanti a Georgia Hunter Bell (1'54"90) e Keely Hodgkinson (1'54"91).

La friborghese ha corso al terzo posto per tre quarti di gara, ma quando le migliori hanno accelerato il ritmo a partire dall'ultima curva la 21enne non è riuscita a rispondere e ha perso due posizioni.

Werro era l'ultima speranza di medaglia per la Svizzera in un Mondiale che ha comunque regalato l'oro di Ditaji Kambundji nei 100 metri a ostacoli.