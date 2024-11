Kyshawn George KEY

A Washington gli Wizards di Kyshawn George sono stati battuti con il risultato di 125-112 dai Golden State Warriors di Steph Curry.

Nella capitale i 20 punti, di cui 6 triple, 6 assist e 4 rimbalzi in 37'51» del 20enne elvetico non hanno evitato la sconfitta contro l'attuale 3a forza della Western Conference. Ad Atlanta, invece, Clint Capela con i suoi miseri 2 punti e 5 assist è stato affondato dai campioni in carica dei Celtics, i quali hanno vinto per 123-93. Ora in Eastern Confernece i Cavaliers conducono la classifica da imbattuti, così come Oklahoma ad ovest.

