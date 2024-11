Il Grand Hotel Dolder sopra Zurigo. Keystone

In vista della partita contro la Serbia, la Nazionale svizzera alloggia nel lussuoso hotel Dolder Grand. A condizioni speciali, visto che la squadra di Murat Yakin sta facendo un test per una squadra femminile, che dovrebbe rimanere nella struttura al Campionato Europeo 2025.

Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì al Letzigrund la Nati ha bisogno di una vittoria contro la Serbia per avere qualche possibilità di rimanere nella Nations League.

Per la prima volta, la squadra pernotterà al Dolder Grand, sopra Zurigo. «L'hotel ci ha offerto condizioni speciali per questi sei giorni, altrimenti non avremmo potuto permettercelo», ha dichiarato il media manager della nazionale Adrian Arnold.

Il Dolder Grand è l'hotel della squadra femminile al Campionato Europeo. Yakin, Xhaka & Co. fungono da tester. Mostra di più

175 lussuose camere e suite, una gastronomia di alto livello e una spa di 4000 metri quadrati, un campo da golf, un'imponente collezione d'arte e una vista unica su Zurigo, sul lago e le Alpi.

L'hotel di lusso Dolder Grand è arroccato sopra Zurigo dal 1899 ed è uno dei migliori hotel della Svizzera. Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Michael Jackson, John Wayne, la regina Silvia di Svezia, Luciano Pavarotti, Liz Taylor, Roger Moore, il principe Carlo, Mikhail Gorbaciov, i Rolling Stones, Justin Bieber e Rihanna sono solo alcuni degli ospiti che hanno pernottato nella struttura.

Lunedì anche la Nazionale svizzera si trasferisce per la prima volta al Dolder Grand. Murat Yakin, Granit Xhaka, Manuel Akanji e compagni stanno lottando contro la retrocessione in Nations League come ultimi del loro gruppo con un punto in quattro partite, ma soggiorneranno come re.

Le camere partono da 500 franchi a notte, mentre le suite più lussuose possono superare i 10'000 franchi.

La domanda che sorge spontanea è: come può l'Associazione Svizzera di Calcio permettersi il Dolder Grand? I punti e i bonus vittoria delle stelle della Nati sono così generosi che l'associazione può concedersi un tale lusso grazie al magro bottino di punti? Sulla falsariga di «hotel a 5 stelle per 1 punto Nati»?

«Altrimenti non avremmo potuto permettercelo»

Tutt'altro. Il responsabile dei media dell'ASF Adrian Arnold chiarisce. «Il Dolder è l'hotel della squadra per gli Europei femminili di quest'estate. È così che è nata la collaborazione con la Nazionale. La struttura ci ha offerto condizioni speciali per questi sei giorni, altrimenti non avremmo potuto permettercelo».

Il Dolder ha già ospitato innumerevoli ospiti illustri del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport, ma intere squadre di calcio sono piuttosto rare.

Le stelle del Bayern vi hanno soggiornato nel 2011. «Per il Dolder Hotel ospitare una squadra nazionale per sei giorni è un buon banco di prova per il WEURO25», prosegue Arnold.

Secondo le informazioni di blue Sport, Yakin e Xhaka fungono da tester dell'hotel per la Nazionale femminile inglese.

Ospiti illustri in un hotel illustre: l'FC Bayern ha soggiornato al Dolder nell'agosto 2011. KEYSTONE

Una soluzione vantaggiosa per tutti. Ora la squadra di Murat Yakin deve cercare di trasformare le stelle dell'hotel in punti.

Una vittoria contro la Serbia al Letzigrund venerdì lascerebbe ancora la possibilità alla Nati di salvarsi, aspettando l'ultima sfida contro la Spagna a Tenerife il lunedì successivo.