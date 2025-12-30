  1. Clienti privati
Ad alcune condizioni Xherdan Shaqiri può costruire la sua villa a Rheinfelden

SDA

30.12.2025 - 18:04

Il fantasista del Basilea può esultare.
Il fantasista del Basilea può esultare.
Keystone

Xherdan Shaqiri ha ottenuto il permesso di costruire la sua villa progettata a Rheinfelden, ma a determinate condizioni. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale amministrativo di Argovia, diventata definitiva, che mette il punto a una lunga battaglia legale.

Keystone-SDA

30.12.2025, 18:04

La nuova villa del calciatore, che comprende un appartamento annesso, un garage, una piscina esterna e una jacuzzi, può ora essere realizzata. Tuttavia, specifica la corte nel suo verdetto datato 20 ottobre, dovranno essere installate delle tapparelle alle finestre.

La notizia è stata inizialmente riportata dai giornali del gruppo CH Media. Roger Erdin, segretario comunale di Rheinfelden, ha poi confermato a Keystone-ATS che la sentenza anonima del tribunale riguardava proprio il progetto della stella del Basilea.

La costruzione della villa era stata approvata dal comune nel 2022, ma in seguito erano state depositate delle opposizioni da parte dei vicini. Nel gennaio del 2024 il Tribunale amministrativo aveva annullato il permesso, ritenendo che l'uso consentito del terreno era stato superato del 13%.

La scorsa primavera però, il Tribunale federale aveva accolto i ricorsi presentati dall'ex nazionale e dal comune contro l'annullamento della licenza edilizia, decidendo che la superficie del sottotetto non dovesse essere presa in considerazione nel calcolo del coefficiente di sfruttamento. Il caso era stato successivamente rinviato di nuovo al Tribunale amministrativo cantonale per esaminare le altre contestazioni sollevate.

