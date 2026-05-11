National League Doppia conferma ad Ambrì: rinnova Zaccheo Dotti, resta anche Muggli

L'Ambrì-Piotta punta sulla continuità. Il club biancoblù ha prolungato di due stagioni il contratto di Zaccheo Dotti e ha inoltre esercitato l'opzione per trattenere Tim Muggli anche nel prossimo campionato.