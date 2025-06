Linda Zanetti Imago

Linda Zanetti ha chiuso al 4o posto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna.

Swisstxt

Per la ticinese, battuta nella volata per il podio dalla sola Lorena Wiebes a 5" da Kimberley Le Court (1a) e Kristen Faulkner (2a), si tratta del secondo miglior risultato nel World Tour e dell'ottava top 5 in stagione.