Zanetti quarta nella Copenaghen Sprint Imago

Linda Zanetti ha sfiorato il podio nella Copenaghen Sprint, chiudendo quarta nella volata finale.

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A conquistare la vittoria nei 156km che hanno portato da Roskilde alla capitale danese è stata Lorena Wiebes, che ha tagliato il traguardo in 3h41'46».