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Ciclismo Zanetti quarta, vince Wiebes

Swisstxt

13.6.2026 - 17:58

Zanetti quarta nella Copenaghen Sprint
Zanetti quarta nella Copenaghen Sprint
Imago

Linda Zanetti ha sfiorato il podio nella Copenaghen Sprint, chiudendo quarta nella volata finale.

SwissTXT

13.06.2026, 17:58

13.06.2026, 18:05

A conquistare la vittoria nei 156km che hanno portato da Roskilde alla capitale danese è stata Lorena Wiebes, che ha tagliato il traguardo in 3h41'46».

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