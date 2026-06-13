Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»
08.06.2026
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Shakira crea polemiche con «Waka Waka», Gianna Nannini si lascia convincere dal padre e K'naan modifica il testo affinché «Wavin' Flag» sia conforme ai requisiti dei Mondiali. Nel video scoprirai fatti curiosi su 5 canzoni della Coppa del Mondo.
12.06.2026
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Per i fan del Qatar non ci sono dubbi, la partita di sabato la vince la loro nazionale. La Svizzera sarà sconfitta in ogni caso.
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