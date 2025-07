Linda Zanetti Imago

Linda Zanetti ricoprirà il ruolo di capitana per la Uno-X al Tour de France femminile, in programma dal 25 luglio al 3 agosto 2025.

Le prime quattro tappe sono prevalentemente piatte e con pochi strappi, perfette quindi per la velocista ticinese, che dovrà comunque vedersela con le migliori sprinter in circolazione.

Come dichiarato l’obiettivo del team norvegese è di vincere almeno una tappa, e la 23enne di Camignolo è l'opzione migliore per quanto riguarda le volate. Dopo Giro 2024 e Vuelta 2025 (non terminata) Zanetti disputerà dunque il suo terzo Grande Giro.