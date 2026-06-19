In assenza delle principali stelle dell'atletica, al meeting di Doha hanno brillato Emma Zapletalova e Maileidy Paulino.
La slovacca ha vinto i 400 m a ostacoli in 52"30, miglior tempo mondiale stagionale e restando imbattuta nel 2026.
La dominicana ha trionfato sui 400 m piani in 48"91, battendo il record del meeting di Allyson Felix del 2008.
Lore Hoffmann, unica svizzera in gara, ha chiuso 11a gli 800 m con il crono di 2'01"96, oltre due secondi dal suo personale nel 2026.
Nel salto con l'asta, senza Armand Duplantis e Kurtis Marschal, si è imposto il favorito greco Emmanouil Karalis.