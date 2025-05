Johann Zarco Imago

Johann Zarco ha vinto un caotico GP di Francia davanti a Marc Marquez e Fermin Aldeguer.

Swisstxt

Sotto la pioggia di Le Mans Alex è caduto due volte ed è stato costretto al ritiro, come Quartararo. Dopo la partenza, ritardata per permettere il cambio moto, la gara è stata molto confusionaria a causa dei numerosi passaggi ai box e i long lap penalty da scontare per molti piloti.

Zarco è invece stato bravo a leggere perfettamente le condizioni e ha così centrato la strategia. La Honda è quindi tornata a vincere per la prima volta dal 2023 e ha interrotto una striscia di 22 vittorie Ducati