A soli 5 anni sfreccia su una Lamborghini a 312 km all'ora

Figlio d'arte, Zayn non è nuovo a prove di velocità, nonostante i suoi cinque anni. Con il padre al fianco, su un bolide modificato per lui, il bambino è sfrecciato a oltre 300 chilometri orari.

Si chiama Zayn Sofuoglu, il bambino turco diventato un fenomeno grazie a un video che lo mostra alla guida di una Lamborghini Revuelto raggiungere la strabiliante velocità di 312 km/h.

Il padre di Zayn, Kenan Sofuoglu, cinque volte campione del mondo di motociclismo, sembra aver trasmesso al figlio la passione per gli sport motoristici.

Il bambino non è certo nuovo alla velocità, nonostante i suoi soli cinque anni di età: ha già avuto successo nei go-kart e nelle gare di motociclismo, e pare, che sappia cavarsela anche sulle piste da sci.

Con alcune modifiche per adattarsi alla sua piccola statura, tra cui uno speciale seggiolino per bambini e dei pedali allungati, il bimbo è sceso in pista con il suo orgoglioso padre, seduto di fianco a lui.

In pochi secondi ha spinto la Lamborghini fino alla sorprendente velocità di 312 km/h, una velocità che la maggior parte dei guidatori adulti può solo sognare di raggiungere.

Secondo «Maroela Media» è comunque presto per inserire la performance nel libro dei record alla voce «bambino che ha guidato alla più alta velocità», in quanto manca ancora l'ufficialità da parte dell'ente di certificazione.

Troppo presto per dire se Zayn seguirà le orme del padre e intraprenderà una carriera negli sport motoristici, ma una cosa è certa: il bambino prodigio ha un talento naturale e un amore per la velocità che lo porteranno sicuramente lontano.